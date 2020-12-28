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28 Aralık 2020 Pazartesi 15:10 | Son Güncelleme:

Yılın son Kabine toplantısı Beştepe'de başladı

Yılın son Kabine toplantısı Beştepe'de başladı
AA

Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. Toplantıda Çin'den gelen aşının incelenme ve daha sonra vatandaşa uygulama süreci masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, alınan tedbirlerin vaka sayılarını nasıl etkilediğiyle bir sunum yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. Toplantıda Çin'den gelen aşının incelenme ve daha sonra vatandaşa uygulama süreci masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, alınan tedbirlerin vaka sayılarını nasıl etkilediğiyle bir sunum yapması bekleniyor.

AA'da yer alan haberde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.00'te başladı.

2020'nin son kabine toplantısında, salgınla mücadeledeki son durum, tedbirlerin verilere yansıması, aşı takvimi ve tedavi süreci değerlendirilecek.

YENİ TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak.

Toplantı sonrasında gözler açıklanacak yeni tedbirlerde olacak. Yılbaşı akşamı villa ya da otellerde eğlence düzenlenmemesi için alınacak önlemler paylaşılacak.

AŞI TAKVİMİNE SON ŞEKLİ VERİLECEK

Toplantıda, Çin ve Almanya'dan getirilecek aşılar ile uygulanacak takvime son şekli verilecek.

Koronavirüs aşısına karşı kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları ele alınacak.

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