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  3. Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başladı: Bin 22 personel görev alıyor
03 Eylül 2020 Perşembe 09:51 | Son Güncelleme:

Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başladı: Bin 22 personel görev alıyor

Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başladı: Bin 22 personel görev alıyor
AA

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığınca Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 22 personel görev alıyor.

Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanan Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başladı.

AA'da yer alan habere göre, 3 ilin İl Jandarma Komutanlıklarında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1022 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 22 iş birlikçi yakalandı, 80 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yıldırım operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam edecek.

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