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26 Eylül 2020 Cumartesi 10:21 | Son Güncelleme:

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

<p>Editör: Eda Cabul (<a href='edacabul.turkmedya@gmail.com'>edacabul.turkmedya@gmail.com</a>)<

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