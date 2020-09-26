26 Eylül 2020 Cumartesi 10:21 | Son Güncelleme:
Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.