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18 Eylül 2020 Cuma 09:23 | Son Güncelleme:

Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı... Bitlis'teki Operasyona 747 personel katılıyor

Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı... Bitlis'teki Operasyona 747 personel katılıyor
AA

İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı. Operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 747 personel katılıyor.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Yıldırım-12 Beşyanak Operasyonu başlatıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, operasyonda, Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 747 personelin görev aldığı 44 tim görev alıyor.

Terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yurt içinde yürütülen ve 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda ayrıca 38 iş birlikçi yakalandı, 141 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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