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28 Eylül 2020 Pazartesi 22:20 | Son Güncelleme:

Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt'te 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt'te 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt'te 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt'te 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen iki ayrı operasyonda, 4 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."
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