28 Eylül 2020 Pazartesi 22:20 | Son Güncelleme:
Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt'te 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt'te 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt'te 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen iki ayrı operasyonda, 4 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."