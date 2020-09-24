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  • Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi
24 Eylül 2020 Perşembe 09:06 | Son Güncelleme:

Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde gerçek gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. 

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yere verildi:

 "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

Son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bölgede operasyon sürüyor.

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