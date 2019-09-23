Yılda 95 milyon liralık vurgun! Bahis çetesine darbe

Soner KAN

Adana polisi, KKTC’de kurduğu 7 ayrı internet sitesi üzerinden ‘yasadışı bahis’ oynatıp, devleti yıllık 94 milyon TL zarara uğratan Akın Ö. (38) liderliğindeki çeteyi 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Elebaşı 20 Eylül’de kız kardeşi Gizem Ö.’nün düğününe katılmak üzere Adana’ya gelince operasyon için düğmeye basıldı. Adana merkezli Mersin ve Konya’dadüzenlenen eş zamanlı baskınlarda Akın Ö.’nün de aralarında bulunduğu 40 kişi yakalandı.

MUHASEBEYİ GELİN TUTMUŞ!

Elebaşının kız kardeşi Gizem Ö.’nün yasadışı bahsin muhasebesini tuttuğu, bir diğer kardeş Cemal Ö.’nün ise çete liderinin sağ kolu olduğu bildirildi. Gözaltına alınanlar arasındaki gelin Gizem Ö.’nün düğün gününü nezarethanede geçirdiği öğrenildi. Çetenin her ay 8 milyon lirayı Adana’daki 10 ayrı paravan şirket aracılığıyla KKTC’ye gönderdiği tespit edildi. Şebekenin yıllık kazancının ise en az 95 milyon TL olduğu anlaşıldı.

EVDEN 500 BİN LİRA ÇIKTI

Çete üyesi Ali G.’nin evinde 500 bin lira nakit paranın yanı sıra 105 kişiye ait banka kartları, yüzlerce SIM kart ve 7 cep telefonu bulundu.