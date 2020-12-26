Yılda 10 ton üretilecek! Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi bugün açılıyor

Eskişehir'de Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretimine tesisi bugün düzenlenen törenle açılacak. Başkan Erdoğan törene video konferans yöntemiyle katılacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye’de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek.

İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesisin resmi açılışı, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in hazır bulunacağı programla gerçekleşecek.

Pilot tesis ilk etapta yıllık 10 ton lityum üretecek. Tesisin kapasitesi 600 tona kadar yükselecek. Tam kapasite üretimle birlikte yıllık yaklaşık 20 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek.