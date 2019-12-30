Yılbaşında hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı? 31 Aralık- 1 Ocak hava durumu..

Yılbaşında hava nasıl olacak? sorusu tüm Türkiye tarafından arama motorunda araştırılıyor. Yılbaşı tatilini hem evde hem de dışarıda geçirecek olanlar tarafından hava durumu merak ediliyor. Hemen herkes yılbaşında kar yağmasını bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporları sık sık kontrol ediliyor. Yılbaşında havaların nasıl olacağı meteorolojiden gelen verilerle belli oluyor. Yılbaşında kar yağacak mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

31 ARALIK - 1 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteorolojiden yapılan açıklamada sağanak yağışların hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceği belirtildi. Yağışlı hava ile birlikte tüm yurtta hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren düşmesi bekleniyor. Buna bağlı olarak iç ve doğu kesimlerde hafta ortasından itibaren yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağması bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ İÇİN KAR UYARISI

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile yükseklerinde de bu geceden itibaren yoğun kar yağışı öngörülüyor. Kar nedeniyle başta Ulukışla ile Pozantı arasındaki kara yolu ve geçitler olmak üzere İç Anadolu'yu Doğu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan kara yollarının olumsuz etkilenebileceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde yarın gece saatlerine kadar yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı bekleniyor.

Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Denizlerde de fırtına öngörülüyor. Özellikle Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in batısında ve Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, 6 ile 8 kuvvetinde (saatte 50 ile 75 kilometre hızında) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (saatte 90 kilometre hızında) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden etkisini artıracak rüzgarın, Antalya Körfezi'nde 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.