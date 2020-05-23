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  3. YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlatılıyor
23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:23 | Son Güncelleme:

YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlatılıyor

YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlatılıyor

Bakan Karaismailoğlu: Demiryollarında YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlatılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hükümet olarak Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirlerin sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, demiryolları ulaşımında normalleşme sürecinin başlatıldığını açıkladı. Karaismailoğlu, “Normalleşme sürecinde yüksek hızlı trenler 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak. 28 Mayıs’ta hatlardaki seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatacağız” dedi. Karaismailoğlu, sadece internet üzerinden bilet satışı yapılabileceğini ve bilet satışlarının HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile gerçekleştirileceğini söyledi.


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