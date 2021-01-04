Yetmez ama mücadeleye devam... Kadın cinayetleri 1 yılda yüzde 21 azaldı

Kadın cinayetleri bir öneki yıla oranla yüzde 21 azaldı. İşte şiddetin engellenmesi için atılan adımlar: n 63 sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yayımlanmasının hemen ardından Bakanlık ilgili düzenlemeleri hızlıca uygulamaya koyuldu. Genelge güncellenerek yayımlandı.

TUTUKLAMA YÜZDE 200 ARTTI



Tüm adliyelerde kadına yönelik şiddet vakaları hakkındaki tedbir mahkemeleri belirlendi.

Tedbir kararlarının kolluk personeli aracılığıyla tebliğ uygulamasına geçildi.

Adliyelerde aile içi şiddet soruşturma büroları açıldı.

Soruşturma süresi 80 günden 55 güne düştü.

Tutuklama kararları bir önceki yıla kıyasla yüzde 200 artış gösterdi.

Israrlı takip mağduru 99 kadının nüfus ve kimlik bilgileri, 409 mağdurun işyeri değiştirildi. 6 bin 17 mağdurun kimlik bilgileri gizlendi.

Adli Görüşme Odası sayısı 90’a çıkarıldı.

Mağdurları adli süreçte bilgilendirmek üzere ülke genelinde 105 adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü (ADM) kurdu. ADM’lerde görevli 803 uzman tarafından şiddet mağdurlarına psiko-sosyal destek hizmeti veriliyor. Bu yılın ilk yarısında 400 uzman alımı daha yapılacak.

ŞİDDET FORMU GÜNCELLENDİ PİLOT UYGULAMA ANKARA’DA



İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Aile içi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu’ güncellendi. Dünyadaki örneklerin titizlikle incelenerek hazırlandığı formlarda yer alan 22 soru ile 6284 sayılı kanun kapsamındaki işlenen suçlar detaylı ele alınacak. Böylelikle ortaya çıkan sonuçlarla risk analizleri daha etkin yapılabilecek. Formdaki detaylar devletin diğer kurumlarının da kadına yönelik şiddet konusunda çözüme yönelik yardımlarını artıracak. Pilot uygulama 4 Ocak’ta Ankara’da başlayacak ve bu ay sonu ülke genelinde yaygınlaştırılacak.