'Yeter artık' dedim oğlum için geldim 

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri ve katılımlar sürüyor. Şanlıurfa ve Sakarya’dan gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, oturma eylemi yapan anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti. Cihannüma Derneği Şanlıurfa İl Başkanı Eyyüp Azlal, Şanlıurfa’da faaliyet yürüten 50 sivil toplum kuruluşu adına toplam 21 kişiyle annelere destek için ziyarete geldiklerini bildirerek, annelerin çocuklarına kazasız belasız kavuşması temennisinde bulundu.

EVLENDİRECEKTİM

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep’ten Diyarbakır’a gelen anne Cennet Kabaklı da HDP önünde eyleme katıldı. Oğlunu isteyen Kabaklı, ona kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini belirterek, “Haberlerde seyrettim anneleri. Yeter artık gideyim dedim. HDP’liler isterse oğlumu getirir Onu evlendirme hayalim vardı” dedi.

ANNELERİN İSYANI İTALYAN BASININDA

İtalya’da yayın yapan Avvenire gazetesi, Diyarbakırlı annelerin yıllardır süren otosansür ve korkudan sonra bölücü terör örgütü PKK’yı ifşa etmek üzere meydanlara indiğini yazdı. “Kürt anneler, yıllardır süren otosansür ve korkudan sonra PKK’ya karşı, bu terör örgütünün pek bilinmeyen ama dramatik bir yanını ifşa etmek üzere meydana iniyor” ifadeleri yer alan haberde, reşit olmayan gençlerin eğitim kamplarına götürülüp, PKK saflarına katmak üzere zorla ailelerinden alındığı yazıldı.