Yeşim Meltem Şişli'nin istifa etmediği ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSMEK’te başörtülü kadınlara hakaret edip aşağılayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin istifa etmediği ve 38 bin liralık maaşını almaya devam ettiği ortaya çıktı. CHP yönetimi, kamuoyunun baskılarını engellemek için kelime oyunlarıyla Şişli’nin istifa ettiği yönünde algı operasyonu yaptı. Şişli’nin ‘istifa ettiği’ haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “CHP yönetimi Şişli’yi soruşturma neticelenene kadar izne çıkardı. Şişli, fiili olarak halen görevde ve İBB yönetimi ile ilişkisi kesilmedi” dedi.

KELİME OYUNLARIYLA MİLLETİ KANDIRDILAR

CHP’li İBB yönetiminin Şişli konusu karşısında kamuoyunu yanılttığını belirten Gökkuş şöyle devam etti: “İSMEK bölge yöneticilerine karşı yapılan hakaret ve taciz içeren sözlerin ardından kamuoyunda büyük bir tepki oluştu. Yaşanan olaylar karşısında CHP yönetimi, Yeşim Meltem Şişli’nin kelime oyunuyla istifa ettiği yönünde bir algı oluşturmaya çalıştı. Ancak Şişli’nin istifa etmediğini görevinden uzaklaştırıldığını öğrendik. Bunun anlamı milletin aklıyla oynamaktır. Şişli olayı üzerinden şu anda milleti kandırıyorlar ve bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir.”

ŞİŞLİ İSTİFA ETMELİ

“Şişli’nin söylediği skandal sözler CHP ve İBB yönetimi tarafından kabul edilemez bulunuyorsa bu hanımefendi bir an önce görevden el çektirilmelidir”, diyen Gökkuş, “CHP yönetimi milleti aldattı. Bu sözden pişmanlık duyuluyorsa, yapılacak en doğru şey Şişli’nin istifa etmesidir. Siz insanların inançlarıyla ve giyimiyle bu şekilde alay edeceksiniz, milletten tepki gelince oy için milleti kandıracaksınız. Yapılan bu, bunun başka adı da yoktur” şeklinde konuştu.

38 BİN LİRA MAAŞ ALIYOR

Yeşim Meltem Şişli, İBB Genel Sekreter Yardımcısı, İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şişli, hem Genel Sekreter Yardımcılığı maaşı alıyor, hem de belediye şirketlerden iki maaş alıyor. Şişli’nin toplam maaşının 38 bin TL olduğu ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre, Şişli’nin İBB ile ilişkisi kesilmediği ve izinli olarak gözüktüğü için maaşını da almaya devam ettiği öğrenildi.

(Yeni Şafak)