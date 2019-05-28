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28 Mayıs 2019 Salı 18:38 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 19:56

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak (92), son yolculuğuna uğurlandı. Akciğerinde sıvı toplanması nedeniyle Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve Pazar günü vefat eden Kolçak için tören düzenlendi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak (92), son yolculuğuna uğurlandı.

Akciğerinde sıvı toplanması nedeniyle Gemlik Devlet Hastanesinde tedavi gören ve 26 Mayıs'ta vefat eden Kolçak için Gemlik ilçesinde tören düzenlendi. 

Kolçak'ın cenazesi, Gemlik Asım Kocabıyık Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, eşi Özcan ve oğlu Harun Kolçak'ın mezarlarının bulunduğu Gemlik Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Hülya Koçyiğit ve Nuri Alço ile yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek ile Kolçak'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Hülya Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eşref Kolçak'ın, Türk sinemasının "ulu çınarı" ve çok değerli bir büyüğü olduğunu belirtti.

Kolçak'ın, hayatını sinemaya adadığını vurgulayan Koçyiğit, "Bir ay önce beraberdik ve o zaman son sözleri şunlardı; 'Hülya, ben böyle iskemlelerde değil ayakta çalışırken ölmek istiyorum'. Son anına kadar sinemayı düşündü ve sinema için yaşadı. Allah onu sevdikleriyle buluşturmak için aramızdan aldı. Allah taksiratını affetsin, sevenlerine sabır versin. Gerçekten yeri doldurulmayacak müstesna bir sanatçı." diye konuştu

Kolçak'ın öz geçmişi

Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927'de Erzurum'un İspir ilçesinde doğdu. 1941 yılında İstanbul'a gelen Kolçak, Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsünü bitirdi. 1944 yılında Atilla Revü Operetinde tiyatroya başlayan Kolçak, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti. 1947'de figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile beraber oynadığı "Fedakar Ana" filmi oldu.

1950'li ve 60'lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak öne çıkan Kolçak'ın, Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman Seden) önemli filmlerinden bazılarıdır.

Sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan Kolçak, ses sanatçısı Harun Kolçak'ın da babasıydı.

Eşref Kolçak'ın ödülleri ise şunlar:

1961 - Türk Filmleri Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Namus Uğruna

2000 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü, Güle Güle

2003 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yıldırım Önal Anı Ödülü

 

(AA)

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