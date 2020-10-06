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06 Ekim 2020 Salı 23:06 | Son Güncelleme:

Yeşilay'ın kapağına Aziz Sancar imzası

Yeşilay'ın kapağına Aziz Sancar imzası

Yeşilay Dergisi'nin ekim kapağını Prof. Dr. Aziz Sancar tasarladı. Sancar kapakta sigaranın DNA'ya verdiği zararları resmetti.

Yeşilay Dergisi ekim sayısının kapağını Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar tasarladı. Sigaranın DNA’ya verdiği zararlara ilişkin çalışmasıyla da dikkat çeken Sancar, tasarımında da bu çalışmasından esinlenerek sigara dumanıyla bozulan DNA çizimlerine yer verdi. Sağlıklı yaşamın beslenmeyle, alışkanlıklarla, egzersizle birlikte bir bütün olduğunu belirten Prof. Dr. Aziz Sancar, şunları kaydetti:

DUMAN HARİTASI ÇIKARTTIK

“Ekibimle birlikte sigaranın DNA’ya verdiği zararın haritasını ortaya koyan bir çalışma gerçekleştirdik. Yeşilay’ın yürüttüğü çalışmaları çok önemsiyor; bilimsel veriler ışığında bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve iyi bir yaşam hedefiyle hayata geçirdiği projelerin özellikle gençlerimiz için çok kıymetli olduğuna inanıyorum.” 

100. YAŞ ÜNLÜ İSİMLERE EMANET

Yeşilay, 100. yaşı boyunca dergi kapağını her ay ünlü bir isme emanet etmeyi sürdürüyor. Temmuz sayısının kapağında iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu İrem Yaman yer aldı. İyi ve sağlıklı yaşamın destekçisi Yeşilay, eylül sayısının kapağını Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya emanet etti.

<p>Editör-Kurgu: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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