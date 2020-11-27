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27 Kasım 2020 Cuma 01:25 | Son Güncelleme:

Yeşilay'a ‘Türkiye Mükemmellik' Ödülü

Yeşilay'a ‘Türkiye Mükemmellik' Ödülü

Yeşilay, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli kapsamında verilen Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü aldı.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay’ın 7’den 77’ye herkese ‘iyi ve sağlıklı yaşam’ alışkanlıklarını kazandırmak için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayarak, “Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü almaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu modelle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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