Yeşilay'a ‘Türkiye Mükemmellik' Ödülü

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay’ın 7’den 77’ye herkese ‘iyi ve sağlıklı yaşam’ alışkanlıklarını kazandırmak için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayarak, “Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü almaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu modelle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

