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  3. Yeşil meteor Avustralya'da geceyi aydınlattı
16 Haziran 2020 Salı 10:41 | Son Güncelleme:

Yeşil meteor Avustralya'da geceyi aydınlattı

Yeşil meteor Avustralya'da geceyi aydınlattı

Avustralya'da dün çekilen bir videoda yeşil renkte bir meteorun düşüş anı anbean kaydedildi.

Batı Avustralya'nın Pilbara bölgesinde yer alan Cape Preston'ta parlak renkli bir meteorun düşüş anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Meteor nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Videoda meteroun gökyüzünden süzülüş ve patlama anı görülüyor.

Bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre meteorlar kimyasal bileşimlerine göre renkte olabiliyor.

Yeşil meteor geceyi aydınlattı
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