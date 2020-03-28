Yerli ve milli üretim olan koronavirüs siperliği 3D yazıcılarla üretildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki okulda, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede korunmalarını sağlamak amacıyla yüz siperliği üretimine başlandı. 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Gökhan Yağcı (ortada) ve Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Seyfullah Aydoğan (sağda) maskeler ile poz verdi.

AA