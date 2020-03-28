Yerli ve milli üretim olan koronavirüs siperliği 3D yazıcılarla üretildi
Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki iki okulda koronavirüs salgınına karşı 3D yazıcılarla siperlik üretiliyor.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki okulda, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede korunmalarını sağlamak amacıyla yüz siperliği üretimine başlandı. 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Gökhan Yağcı (ortada) ve Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Seyfullah Aydoğan (sağda) maskeler ile poz verdi.
AA