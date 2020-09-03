Yerli ve milli üretim İHA ve SİHA'lar, teröristlerin korkulu rüyası oldu

Sınır ötesi operasyonlarla hedefleri havadan "nokta atışı"yla etkisiz hale getiren İHA ve SİHA'lar teröristlerin korkulu rüyası haline geldi. İHA ve SİHA'ların elinden kurtulmak için saklanacak delik arayan teröristler, son dönemde kamuflaj kıyafetleri giymeye başladı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde istihbarat birimlerinin tespitlerine göre, teröristler bu kıyafetleri giymeye haziran ayında başladı. 'Sniper' kıyafeti olarak bilinen üzeri püsküllü kıyafetleri giyerek optik ve termal takipten kaçacağını sanan teröristler, yine kurtulamadı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ELEBAŞI KARAYILAN'DAN İHA VE SİHA İTİRAFI

Murat Karayılan da bir süre önce bir grup terörist ile kamuflajlı kıyafetler giyinmiş olarak kamera karşısına geçmişti. İHA ve SİHA'larla itirafta bulunan terörist Karayılan şunları söyledi:

"Türkiye etkili sonuçlar alıyor. İHA ve SİHA tekniğini elde etti. Ciddi bedeller ödedik"

HAZİRAN AYINDAN BU YANA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERDE KAMUFLAJ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Haziran ayından bu yana etkisiz hale getirilen 87 teröristten bir çoğunun üzerinde arazi ile uyumlu multispektral özellikte kumaştan imal edilen kamuflaj kıyafetleri olduğu bildirildi.

YURT İÇİNDEKİ TERÖRİST MEVCUDU 400'ÜN ALTINDA

Terörö örgütü PKK'ya karşı bu yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonlarda 64'ü üst düzey 526 teröristin etkisiz hale getirilirken 152 teröristte ikna yoluyla Türkiye gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu