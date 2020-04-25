Yerli solunum cihazı tam not aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığı’nın işbirliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının, yurt dışından ithal edilen muadillerinden de üstünlüklerinin bulunduğu görüldü.

HASTA UYUMU ÇOK İYİ

Yerli yoğun bakım solunum cihazının ilk testlerini yapan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Kultufan Turan şunları söyledi: “Hasta-ventilatör uyumu gerçekten mükemmel. Beraberinde pek çok farklı tedaviyi, oksijen tedavi seçeneklerini sunabilen bir ventilatör, o yüzden de yurt dışında üretilenlerden biraz daha iyi olabileceğini gördüğümüz kısımları var. Yerli ventilatörümüzü ilk defa bir hastamıza bağladığımız zaman bizim için tarihi bir andı ve cihazın ne kadar başarılı olduğunu gördük.”

‘SAHRA’ SOLUNUM CİHAZI SERİ ÜRETİMDE



Türk mühendisleri tarafından üretilen Sahra mekanik solunum cihazı için de seri üretim aşamasına gelindi. “Haftalık 500 adet üretebilecek altyapıyı sağladık” diyen MAKSAM Makine Genel Müdürü Yasin Akdere, “Hem Kovid-19 hem de diğer hastalıkların tedavisinde kullanılacak” dedi.