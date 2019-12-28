Yerli otomobil taksi oluyor! Vali Yerlikaya: Çok yakıştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabı üzerinden, Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin fotoğrafını makam aracı ve taksi olarak paylaştı.

Vali Yerlikaya makam aracı olarak paylaştığı fotoğrafa; "Türkiye’nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah" notunu düşerken, taksi olarak paylaştığı fotoğrafa ise; İstanbul’umuzun Taksilerine #Yerlioto çok yakıştı. Yerli otomuz sıfır emisyon oranıyla tam bir çevre dostu. Bu gurur hepimizin" sözlerini ekledi.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımları kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan; Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı Twitter'da, Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin fotoğrafı, trafik polisi aracı olarak paylaşıldı.

Paylaşımda, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.