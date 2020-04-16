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  3. Yerli maske filtresi üretimi başlıyor

Yerli maske filtresi üretimi başlıyor

Yerli maske filtresi üretimi başlıyor

Medikal maske filtrelerini yerlileştirme konusunda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Malzeme Enstitüsü ile İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İTÜ MEM-TEK) eş zamanlı yürütülen 2 Ar-Ge projesi başarıyla sonuçlandı.

Söz konusu projelere ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, testlerin ardından seri üretime geçileceğini belirterek, filtreleri kullanacak maske üreticilerine, hem teknoloji transferi hem de altyapının kurulması konusunda danışmanlık verileceğini dile getirdi.


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