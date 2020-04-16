Yerli maske filtresi üretimi başlıyor

Söz konusu projelere ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, testlerin ardından seri üretime geçileceğini belirterek, filtreleri kullanacak maske üreticilerine, hem teknoloji transferi hem de altyapının kurulması konusunda danışmanlık verileceğini dile getirdi.