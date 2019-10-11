Yerli imkanlarla geliştirilen Çok Maksatlı ve Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi teröre milli darbe vuruyor

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye savunma sanayiinde 2002 yılında yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülkeyken, 15 yıl gibi kısa bir sürede dengeleri tersine çevirdi. Bu sürede önemli savunma yatırımlarına imza atan Türkiye, savunma alanında dışa bağımlılığı yüzde 40 oranına kadar indirdi. 2023 yılına kadar ise savunma sanayinin tamamen yerli olması hedefliyor.

Bu amaçla savunma sanayiinde yerli katkı payının artırılması ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünlerin geliştirilmesi için her geçen gün yapılan çalışmalar hız kazanıyor.

Çok Maksatlı ve Çok Namlulu Roketatar T-122 ÇNRA

122 milimetrelik Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemi T-122 ÇNRA, topçu birliklerinde gece ve gündüz şartlarında, her türlü hava koşulunda, 3 kilometre mesafeden 40+ kilometre mesafeye kadar derinlikteki bölge hedefleri üzerine yoğun görmeyerek ateşler açarak manevra kuvvetine ateş desteği sağlayan bir silah sistemidir.

2 adet 20 tüplü modüler pod sistemi ve üzerindeki vinci sayesinde mühimmat ikmalini çok kısa sürede gerçekleştirerek sürekli ateş desteği sağlar. 20 tüplü klasik çelik pod veya kötü hava ve çevre koşullarına karşı, depolanması ve kullanımı esnasında mühimmata yüksek korunma sağlayan 20 tüplü izoleli kompozit pod kullanabilir.

Üzerindeki vinci, personel ve malzeme taşıma kabinleri ve teçhiz olduğu modern alt sistemleri sayesinde harekatı için harici destek ihtiyacını en aza indirmiş olarak bağımsız görev yapabilme kabiliyetine sahiptir.

Kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyacına göre araç da dahil olmak üzere muhabere sistemleri, güç kaynakları, navigasyon sistemleri vb. farklı marka ve modellerde alt sistemlere sahip çeşitli versiyonları tasarlanabilir.

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri:

• 6 x 6 veya 8 x 8 Taktik Tekerlekli Araç

• 122 mm.lik Klasik 2 X 20 Çelik Tüplü Pod veya İzoleli Kompozit 2 X 20 Tüplü Pod Kullanabilen Kundak

• Araç Üstü Mühimmat Yükleme Vinci

• Seyrüsefer Sistemi (Ataletsel Seyrüsefer Sistemi/Küresel Konumlama Sistemi)

• Otomatik Tevcih Sistemi

• Silah Yönetim Sistemi

• Telli/ Telsiz– Ses/Veri Haberleşme Sistemi

• Hidrolik Stabilizasyon Sistemi

• Entegre Zemin Metro Ölçüm Cihazı

• Kabin basınç sistemi (Opsiyonel)

• Güç Üretim ve Dağıtım Sistemi

• Kabin İçinden veya Uzaktan Ateşleme Yeteneği

• Balistik Koruma (Opsiyonel)

Teknik Özellikler

Çap 122 mm

Namlu Sayısı 2 x 20

Namlu Boyu 3 m

Atım Aralığı 0.5 Sn

Yükseliş 0-55°

Yan 110°

Ağırlık ~23 ton

Uzunluk 9.20 m

Genişlik 2.50 m

Yükseklik 3.10 m

Araç 6 x 6 veya 8 x 8 Taktik Tekerlekli

Tevcih Otomatik Atış Kontrol Sistemi

Elle Tevcih Sistemi (Yedek)

Vinç kapasitesi 15 ton• Kabin basınç sistemi (Opsiyonel)

• Güç Üretim ve Dağıtım Sistemi

• Kabin İçinden veya Uzaktan Ateşleme Yeteneği

• Balistik Koruma (Opsiyonel)

Çap 122 mm

Namlu Sayısı 2 x 20

Namlu Boyu 3 m

Atım Aralığı 0.5 Sn

Yükseliş 0-55°

Yan 110°

Ağırlık ~23 ton

Uzunluk 9.20 m

Genişlik 2.50 m

Yükseklik 3.10 m

Araç 6 x 6 veya 8 x 8 Taktik Tekerlekli

Tevcih Otomatik Atış Kontrol Sistemi

Elle Tevcih Sistemi (Yedek)

Vinç kapasitesi 15 ton