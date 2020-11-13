Yerli aşı tuttu

Koronavirüsle mücadelede yerli aşı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ), geliştirilen aşı faz-1 çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde gönüllülere uygulandı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Şu anda üç tane gönüllümüze aşı yapıldı” dedi.



Gönüllülerin durumunun iyi olduğunu belirten Çalış, “Hiçbir yan etki görülmedi. Çok sıkı takip ediyoruz. İnşallah faz-1’i daha önce de açıkladığımız gibi ocak ayının ilk haftasında bitirmeyi planlıyoruz. En kısa zamanda milli aşımız milletimizde ve insanlıkla buluşmuş olur diye ümit ediyoruz. Faz-2’ye geçelim, faz-2’de başarılı olsun. Sonra faz-3 daha geniş kapsamlı olacak” diye konuştu.

ÖN YARGILARI YIKALIM

Ekipten Dr. Ahmet İnal da, “İnsanlarımızda ‘ABD, Almanya yapamıyorsa biz yapamayız’ diye bir ön yargı var, hayır biz yapıyoruz. Çin aşısı, Alman aşısı, ABD aşısı diyoruz, bu Türk aşısı. Geliştirdiğimiz aşının gelişmiş ülkelerinkinden hiçbir farkı yok” diye konuştu.

ULUSLARARASI REKABET



Doç. Dr. Zafer Sezer ise, aşının yerli olmasının, tüm aşamalarının ERÜ’de tamamlanmasının Türkiye’nin diğer ülkelerle rekabet edebilecek konumda olduğunu gösterdiğini belirtti.