'Yerli aşı mayısta hazır'

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın müjdelediği yerli koronavirüs aşısı bu ay sonunda 44 gönüllüde uygulanmaya başlıyor. Koçak Farma’nın Genel Müdürü ve CEO’su İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Koçak, pre-klinik yani hayvan deneyleri tamamlanan ve insanlar üzerinde denenmeye başlayacak olan yerli aşıyı anlattı:

21 GÜN ARAYLA 2 DOZ YAPILACAK



“Aşı çalışmasında 100 bilim insanı görev yapıyor. İnaktif yani ölü virüsten elde edilen aşı buzdolabında 2 ila 8 derecede muhafaza edilebiliyor. O yüzden bu aşıların, hem soğuk zincirin korunması, hem lojistiği, hem de üretimi ve uygulaması daha kolay. Her şey planlandığı şekilde ilerlerse, mayıs gibi aşının hazır olacağını düşünüyoruz. Bizim aşı üretme kapasitemiz aylık 20 milyon doz. Tabii ki bu aşı öncelikle ülkemizdeki insanlarımız için kullanılacak. Bizim aşımızın uygulanma şekli iki doz şeklinde. İlk aşının yapılmasından 21 gün sonra pekiştirme dozunu uyguluyoruz. 21 gün sonra da yani 42. günde kandaki antikor düzeylerine bakıyoruz. Aşı piyasaya çıkmadan binlerce gönüllü üzerinde denenecek. Gönüllüler hem Türkiye’den, hem de diğer ülkelerden belirlenebilir. Biz de talep olduğu takdirde geliştirdiğimiz aşının Faz-3 aşamasında başka ülkelerde gönüllü klinik denemeleri gerçekleştirebiliriz.”

İLK FORMÜLASYON BÖYLE OLUŞTURULDU



Aşı çalışmasında kullanılan virüs, Sağlık Bakanlığı’ndan temin edildi. Özel dolaplarda eksi 86 derecede saklanan virüs bankaları, daha sonra kabinlerde çözülerek özel hücre hatlarıyla çalışıldı ve aşının ilk formülasyonu oluşturuldu.