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23 Aralık 2020 Çarşamba 02:37 | Son Güncelleme:

Yerli aşı 25 Aralık'ta gönüllülere yapılacak

Yerli aşı 25 Aralık'ta gönüllülere yapılacak

Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli koronavirüs aşısında Faz-2 çalışmaları devam ediyor. Aşı, 25 Aralık'tan itibaren gönüllülere uygulanmaya başlanacak.

Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen yerli Kovid aşısının Faz-1 çalışması 44 gönüllü üzerinde yapılarak 14 Aralık’ta tamamlandı. Aşı uygulanan 44 gönüllüde herhangi bir yan etkiye rastlanmadı.

Faz-2 çalışmaları ise 16 Aralık itibarıyla başladı. Çok sayıda başvurunun yapıldığı merkezde 200 kişinin aşılanmasının planlandığı bildirildi. Gönüllülere yapılacak aşılamanın ise 25 Aralık’tan sonra başlayacağı öğrenildi. Gönüllülerin hastanede yatırılmayacağı, aşı yapıldıktan sonra evlerine gidebileceği kaydedildi.

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