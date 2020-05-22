Yer: Kolombiya! Maaşları geciken sağlık çalışanlarından protesto

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele yoğun olarak devam ederken, sağlık çalışanları, daha fazla koruyucu ekipman ve güvenli çalışma koşulları talep ederek maaşlardaki gecikmeleri protesto etti.