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  3. Yer: İzmir... Pet şişenin içinde saklamışlar!

Yer: İzmir... Pet şişenin içinde saklamışlar!

Yer: İzmir... Pet şişenin içinde saklamışlar!

İzmir'in Konak ilçesinde bir büfeye düzenlenen baskında, pet su şişelerine doldurulup kolilenmiş 346 litre sahte içki tespit edildi.

Büfenin yanındaki bir aracı da depo olarak kullanan üç kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt Mahallesi 920 Sokak'taki bir büfede sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine düğmeye bastı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından büfeye baskın düzenledi. Büfe ile mobil depo olarak kullanılan araçta, pet su şişelerine doldurulmuş halde 346 litre rakı ve votka ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.K., H.Ö. ve H.M. gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere, imha edilmek üzere el konuldu.

(DHA)

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