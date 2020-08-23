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  3. Yer: İstanbul... Saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca tekme tokat dayak yedi
23 Ağustos 2020 Pazar 10:58 | Son Güncelleme:

Yer: İstanbul... Saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca tekme tokat dayak yedi

Yer: İstanbul... Saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca tekme tokat dayak yedi
İHA

İstanbul Sarıyer'de ara sokakta yol tartışması yüzünden bir kadın ve bir erkek sürücü tartışmaya başladı. Eski tekvandocu olan kadın, adamı fena şekilde dövdü

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana geldi. Bir ara sokakta yol tartışması yüzünden bir kadın ve bir erkek sürücü tartışmaya başladı. İddiaya göre, kendine yol vermediğini için sinirlenen erkek sürücü aracından inip, kadın sürücüye sinirlenerek tokat attı.

TEKVANDOCU ÇIKTI

Eski tekvandocu olan Fatma Z. isimli kadın ise tokat karşısında önce kendini savundu daha sonra ise yaşlı adamın burnundan tutarak etkisiz hale getirdi. Bu sırada el freni çekilmeyen adamın kullandığı araç ise hareket etti. Aracın hareket etmesi ile panikleyen yaşlı adam, yaklaşık 2 metre giden aracına hızla binerek el frenini çekti. Kadın ise yaşlı adamın arkasından yumrukları vurmaya devam etti. Bu sırada ikilinin arasına bir genç girerek ayırdı.

Yaşlı adamın aracına binerek olay yerinden uzaklaşmasının ardından kadın da aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anları ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

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Yer: İstanbul... Saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca tekme tokat dayak yedi
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