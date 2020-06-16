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  3. Yer: Antalya... Yılan ile köpek böyle karşı karşıya geldi
16 Haziran 2020 Salı 17:05 | Son Güncelleme:

Yer: Antalya... Yılan ile köpek böyle karşı karşıya geldi

Yer: Antalya... Yılan ile köpek böyle karşı karşıya geldi

Türkiye'nin dört bir yerinden yılan haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez Karaman'da cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde yılanla bir köpeğin karşı karşıya geldiği görülüyor.

Antalya Alanya'dan Ermenek ilçesine gelen Alaaddin Sarı, Sarıveliler'in Civler köyü yakınlarındaki yolda yılan ile köpeği fark etti. Araçtan inen Sarı, sokak köpeği ile yılanın karşı karşıya geldiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yılan, kısa süre sonra gözden kayboldu.

(DHA)

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