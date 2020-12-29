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29 Aralık 2020 Salı 10:28 | Son Güncelleme:

Yer altından ordu çıktı: Arkeologlardan büyük keşif

Yer altından ordu çıktı: Arkeologlardan büyük keşif
Aksam.com.tr

İber Yarımadası'nda Roma İmparatorluğu'nun gelişim noktalarında araştırma yapan arkeologlar, 25 farklı noktada 60'tan fazla askerî kamp keşfetti.

İspanyol ve İngiliz arkeologlar, lazer taramaları ve uydu görüntüleme sistemlerini kullanarak 25 farklı noktada Roma İmparatorluğu’na bağlı askerî kamplar keşfetti.

Aksam.com.tr’nin Archaeology Magazine’den aktardığı habere göre, Exeter Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen bilimsel araştırma sonucunda İber Yarımadası’ndaki 25 farklı noktada 66 Roma ordusuna ait kamp bulundu.

Roma askerlerinin yerel halkla yaşadığı çatışma bölgelerinde araştırma yapan bilim insanları, Roma ordusunun söz konusu kampları “imparatorluğun sınırlarının genişletilmesi” ve “coğrafyanın barındırdığı altın gibi yer altı kaynaklarının elde edilmesi” doğrultusunda inşa ettiğini düşünüyor.

Roma askerlerine ait kamplarla karşılaşılmasının ardından araştırmalarını derinleştiren arkeologlar, tahta, toprak ve taştan yapılmış sur izlerine rastladı.

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