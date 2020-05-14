Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!
Van'da PKK'lı teröristler tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca düzenlenen saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yenileceksiniz ve Cehennem'e sürüleceksiniz' açıklamasında bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, "Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!"