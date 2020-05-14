İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, "Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!"

Savunma sanayisinin milli gözleri Sivas'tan dünyaya ihraç ediliyor

Mehmet'in duyması için 5 bin lira gerekli

Hafter'in lojistik araçları Türk SİHA'larıyla etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli MR Cihazı