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  • Yenikapı'ya taksici akını: Taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler havadan görüntülendi
01 Ocak 2021 Cuma 12:11 | Son Güncelleme:

Yenikapı'ya taksici akını: Taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler havadan görüntülendi

Yenikapı'ya taksici akını: Taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler havadan görüntülendi
DHA

İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan yüzde 11'lik zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu.

İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından taksimetre güncellemesi için yüzlerce taksici, Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın etti. 

DHA'da yer alan habere göre, Sürücüler kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu. 

Ayar işlemleri için sabah erken saatten itibaren kuyruğa giren sürücülerin oluşturduğu kuyruk havadan da görüntülendi.

Haberin Özeti

İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan yüzde 11'lik zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

DETAY
• Yüzlerce taksici, taksimetre güncellemesi için Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın etti.
• Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk havadan görüntülendi.
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