Yenikapı'ya taksici akını: Taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler havadan görüntülendi

İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından taksimetre güncellemesi için yüzlerce taksici, Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın etti.

DHA'da yer alan habere göre, Sürücüler kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu.

Ayar işlemleri için sabah erken saatten itibaren kuyruğa giren sürücülerin oluşturduğu kuyruk havadan da görüntülendi.

Haberin Özeti

İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan'lik zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.• Yüzlerce taksici,için Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın etti.• Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk havadan görüntülendi.