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Yeni Zelan'da saldırganı terörle suçlanıyor

Yeni Zelan'da saldırganı terörle suçlanıyor

Yeni Zelanda´da iki camiye yönelik saldırı düzenleyen ve 51 kişiyi öldürmekle suçlanan saldırgan Brenton Tarrant, terörle suçlanıyor.

Yeni Zelanda polisinin yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda´nın Christchurch kentinde 15 Mart´ta 2 camiye yönelik saldırıyı düzenleyen ve duruşması devam eden Brenton Tarrant´ın, 51 `cinayet´ ve 40 `cinayete teşebbüs´ suçlamalarının ardından şimdi de Terörle Mücadele Kanunu kapsamında `terör´le suçlandığı belirtildi. Polis, 15 Martta düzenlenen saldırının bir terör eylemi olduğu ve konunun bu kapsamda değerlendirilmekte olduğunu duyurdu.

Polis ayrıca, camii saldırılarından kurtulanlar ve ailelerini bu yeni gelişme hakkında bilgilendirdiğini açıkladı.

(DHA)

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