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31 Aralık 2020 Perşembe 02:09 | Son Güncelleme:

Yeni yıldan tek dilekleri evlatlarına kavuşmak

Yeni yıldan tek dilekleri evlatlarına kavuşmak

Diyarbakır'da aylardır sabırla evlat nöbeti tutan aileler, yeni yıla umutlu giriyor. Çocuklarına kavuşan 22 aileden güç alan 182 aile, “2021'de inşallah hiçbir çocuk dağda kalmayacak” diyor.

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, soğuk ve sıcak havaya, koronavirüs salgınına ve terör örgütü yandaşlarının tehdit ve hakaretlerine rağmen yılmadan 3 Eylül 2019’dan bu yana eylemlerini sürdürüyor. Aileler yeni yılda çocuklarına kavuşmayı diliyor. Evlat nöbetine Muş’tan gelen baba Bayram Yetkin de katıldı. Yetkin “15 yaşında seni kandırarak götürdüler. Gel devletimize sığın. Bizi perişan etme oğlum” dedi.

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