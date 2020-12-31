Yeni yıldan tek dilekleri evlatlarına kavuşmak

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, soğuk ve sıcak havaya, koronavirüs salgınına ve terör örgütü yandaşlarının tehdit ve hakaretlerine rağmen yılmadan 3 Eylül 2019’dan bu yana eylemlerini sürdürüyor. Aileler yeni yılda çocuklarına kavuşmayı diliyor. Evlat nöbetine Muş’tan gelen baba Bayram Yetkin de katıldı. Yetkin “15 yaşında seni kandırarak götürdüler. Gel devletimize sığın. Bizi perişan etme oğlum” dedi.

