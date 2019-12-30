Yeni yıl mesajları 2020 haberimizde! En güzel, sevgiliye, resimli yılbaşı yeni yıl kutlama mesajları

Yeni yıl mesajları, resimli ve en güzel yılbaşı kutlama mesajları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. 2019’un bitimine az bir zaman kala yeni yıl coşkusu etrafı sardı. 1 Ocak’tan itibaren 2020 yılı başlayacak. Sevdiklerine hediyeler alan vatandaşlar bu hediyelerine güzel notlar yazmak istiyorlar. Aynı zamanda bazı vatandaşlar da güzel temennilerini mesajlar göndererek paylaşıyorlar. Haberimiz içerisinden en güzel yılbaşı (yeni yıl) mesajlarına ulaşabilirsiniz.

İŞTE EN GÜZEL YENİ YIL MESAJLARI

2019 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2020 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar!

2019 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2020 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

2019’a ELVEDA, 2020’ye MERHABA!! Hoşgeldin Yeni Yıl..

Yılı öyle bir yıl olsun ki, 2019 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2020 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara..

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2020 no’lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2020 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!

Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, barış dolu bir yıl dileğiyle...

Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, sevgi, huzur ve barış dolu bir yıl dileğiyle...

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar..

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu yıllar!

SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI

Her yaşın bir güzelliği vardır. Peki bu yeni yılda hangi güzelliğine aşık olayım bir tanem.

Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimle.

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle nice mutlu yıllara sevdiceğim.