  • $7,7403
  • 9,0948
  • 474.828
  • 1143.51
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Yeni yasama yılı başladı... TBMM'ye davet edilen tek isim Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi
01 Ekim 2020 Perşembe 19:08 | Son Güncelleme:

Yeni yasama yılı başladı... TBMM'ye davet edilen tek isim Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi

Yeni yasama yılı başladı... TBMM'ye davet edilen tek isim Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi
AA

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un özel davetini üzerine TBMM'de yeni yasama yılının açılış toplantısına katıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla diğer büyükelçilere davetiye gönderilmedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki aylık aranın ardından mesaisine yeniden başladı.

AA'nın aktardığı habere göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un özel daveti üzerine Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, yeni yasama yılının açılış toplantısına katıldı. 

İbrahim, toplantıyı kordiplomatik locasından izledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla büyükelçilere davetiye gönderilmedi.

<p>Azerbaycan, işgalci Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırıyı gece boyunca sürdürdü.

Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırı gece boyu sürdü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Cenaze evine silahlı saldırı! 7 kişi yaralandı

Madra Dağı'nda mahsur kalan 7 keçiyi itfaiye kurtardı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.