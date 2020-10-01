01 Ekim 2020 Perşembe 19:08 | Son Güncelleme:
Yeni yasama yılı başladı... TBMM'ye davet edilen tek isim Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi
AA
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un özel davetini üzerine TBMM'de yeni yasama yılının açılış toplantısına katıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla diğer büyükelçilere davetiye gönderilmedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki aylık aranın ardından mesaisine yeniden başladı.
AA'nın aktardığı habere göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un özel daveti üzerine Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, yeni yasama yılının açılış toplantısına katıldı.
İbrahim, toplantıyı kordiplomatik locasından izledi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla büyükelçilere davetiye gönderilmedi.