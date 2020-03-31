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  3. Yeni Ulaştırma Bakanı Adil İsmailoğlu TBMM'de yemin etti

Yeni Ulaştırma Bakanı Adil İsmailoğlu TBMM'de yemin etti

Yeni Ulaştırma Bakanı Adil İsmailoğlu TBMM'de yemin etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, Karaismailoğlu kürsüye davet edildi.

Mehmet Cahit Turhan'dan bakanlık görevini devralan Karaismailoğlu'nun yemin etmesinin ardından Bilgiç, birleşime ara verdi.

Genel Kurulda, aranın ardından partilerin grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.

(AA)


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