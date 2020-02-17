Yeni torba yasa 2020 maddeleri nedir? Yeni torba yasa içerisinde neler olacak?

Yeni torba yasanın maddeleri araştırılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 39 maddelik yeni torba yasa teklifinin Meclise geleceğini duyurdu. Muş yaptığı açıklamada, “İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçuna alıyoruz ve BTK’ya kapatma yetkisi vermiş olacağız.” dedi. Haberimiz içerisinden açıklamanın detaylarına ulaşabilirsiniz.

YENİ TORBA YASA İÇERİSİNDE NELER OLACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklama yaptı. Muş yaptığı açıklamada 39 maddelik yeni torba yasa teklifinin Meclise geleceğini duyurdu. İşte açıklamanın detayları:

Tüketicilerin ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi için düzenleme yapıyoruz. Bir vatandaşımız bunu derse, bu düzenlemeyle birlikte imkan getirmiş olacağız.

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı ihalelerin Türk Lirası cinsinden yapılmasını getirmiş olacağız.

Vakıflar Genel Müdürlüğündeki taşınmazlarda, üç veya daha fazla kira birikmiş olanlara üç ay süre veriyoruz. Bu süre içerisinde eğer ödenmezse 15 gün için valiliklerce tahliyelerinin sağlanması ön görülüyor.

Vakıf yapım onarım ihaleleri karşılığı kira sözleşmesi yapılan yerlerde kira sözleşmesi süresince en fazla üç kiradan fazlasını ödememesi durumunda 15 gün içinde valiliklerce tahliyeleri sağlanacaktır.

İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçuna alıyoruz ve BTK’ya kapatma yetkisi vermiş olacağız.

Ateşli silahlarla ilgili satın alma belgesi olmayanlara satış yapanlara yönelik 1 yıldan 3 yıla hapis cezası getirmiş olacağız. Ticari reklam, tanıtım ve satış için idari yaptırımlar getiriyoruz. Eğer bir ulusal kanalda bu silahların satışı yapılırsa 419 bin lira, yerel tv olursa 20 bin 953 lira.

TORBA YASA NEDİR?

Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor. Üzerine de, "Çeşitli kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifi" ibaresi konuluyor. Düzenlemeler "temel yasa" ilan ediliyor ve maddeler yerine bölümler halinde görüşülüyor. Torba düzenlemelerin birçok maddesi de komisyonlarda değil, Genel Kurul'da önergelerle monte ediliyor.