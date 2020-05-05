Yeni test kitleri geliyor! Gerçek sayıya ulaşılacak...

Tüm dünyada olduğu gibi hızlı tanı kitleri ve antikor testlerindeki duyarlılık sorunu Türkiye'nin de koronavirüs ile mücadelesini zorlaştırdı.

TOPLUMSAL BAZDA ÖLÇÜMÜ YAPILAMADI

Bilindiği üzere, koronavirüs hastalarının yüzde 80'i salgını asemptomatik ve ya hafif semptomlarla atlatıyor. Bu nedenle en çok merak edilen konuların başında 'Toplumun yüzde kaçı bu hastalığı geçirdi?' sorusu geliyor. Bugüne kadar testlerdeki duyarlılık sorunu nedeniyle toplumsal bazda ölçüm yapılamamıştı.

YENİ TESTLER GELİYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı kaynakları, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye duyarlılığı yüzde 100 olan yeni testlerin geleceğini ve rastgele seçilen gruplara bu testlerin uygulanacağı bilgisini paylaştı.

ELİZA CİHAZLARI KULLANILACAK

Bu testlerin devlet hastaneleri ve Sağlık Bakanlığının belirlediği merkezlerde yapılacağı öğrenildi. Eliza cihazları aracılığıyla yapılacak testler deneme aşamasının hemen ardından uygulamaya sokulacak.

CİHAZLAR AÇISINDAN TÜRKİYE AVANTAJLI

Uzmanlar, Türkiye'deki hastanelerde yeni test kitlerinin kullanımı için gerekli olan eliza cihazının çok sayıda olmasını avantaj olarak yorumluyor.

GERÇEK SAYIYA ULAŞILACAK

Bu yöntem ile toplumda rastgele bir grup seçilerek kapsamlı analizler yapılabliecek ve koronavirüsü asemptomatik geçirenlerin, hastalığa yakalananların ve iyileşenlerin gerçek sayısına ulaşılmış olacak.