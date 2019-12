Yeni raportör Amor'a evlat nöbetini anlattık 

OSMAN NURİ CERİT

Türk düşmanlığı nedeniyle neredeyse diyaloğun kesildiği Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri’nin ardından Nacho Sanchez Amor göreve geldi. Amor ile AP’de görüşen Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel temaslarını anlattı. 20 Ocak’ta Amor’un Türkiye’ye geleceğini belirten Karayel, “Diyarbakır anneleriyle ilgili kapsamlı bir şekilde kendisini bilgilendirdik. Kendisi de araştıracağını söyledi” dedi.

GÜNDEM MÜLTECİLER

Karayel, Amor’un Türkiye programını şöyle açıkladı: “Hem onu dinleyeceğiz hem de üyelerimizin söyleyecekleri olacak. Amor’un hangi şehri ziyaret edeceği net değil ama geldiğinde toplumun her kesiminden STK’lar, parti grupları ve bakanlarla görüşecek. Ziyaretin kapsamı mülteciler olacak. Amor, hem mültecilerle ilgili yapılanları hem de AB’nin destekleriyle ilgili süreci net görecek. Temelsiz eleştiriler Türk toplumunu rahatsız ediyor. Bu her ne kadar AP’nin raporu olsa da AB’nin görüşüymüş gibi toplumda bir algı var. Olumsuzlukları anlattığınız kadar olumluların da anlatılmasını istiyoruz. Görüşmemizde verdiğim örneklerden bir tanesi, Türkiye’deki OHAL’in kaldırılmasıydı. Daha önceki raporda bunu küçücük bir paragraf şeklinde ifade ettiler. Ama Türkiye’deki olumsuzluklarla ilgili paragraflarca yorum yaptılar. Bunları ifade ettik. Kendisi sürece yeni başladığı için her ne kadar içinde de olsa iyi bilgilendirme önemli.”

AP parlamenterine Diyarbakır daveti

AP’nin Çek üyesi Tomas Zdechovsky’un Diyarbakır’da anneleri ziyaret ettiğini hatırlan Karayel şöyle devam etti: “Zdechovsky Diyarbakır’a geldiğinde, modern ve güzel bir şehir görünce çok şaşırdı. Diyarbakır’ın yeniden ayağa kalktığını gördü. Annelerle ilgili kapsamlı bilgi aldı. Kendisi de ‘PKK’nın terör örgütü olduğunu, küçük yaşta çocukların dağa kaçırılmasının yanlış olduğunu’ ifade etti. AP’deki temaslarımız sırasında biz de ‘Zulmü, gelin görün’ dedik. Belki ilerleyen süreçlerde ziyaretler gerçekleşebilir.”

Avrupa kulağının üstüne yatıyor

FETÖ konusunun da gündeme getirdiklerini anlatan Karayel şunları ifade etti: “Bazıları Türkiye’ye zarar vermeye çalışan yapılara kucak açıyor. Bunun ne insan haklarıyla ne de başka bir anlamda izahı yok. Bunun karşısında kendi DEAŞ militanları iade edilince almak istemiyorlar. DEAŞ’lıların geri gönderilmesi gündeme getirilince, Avrupa kulağının üstüne yatıyor. Bunu hiç konuşmayarak, kendi kendince düzene gireceğini sanıyorlar. Türkiye geri gönderince de mecbur kalıp alıyorlar.”