Yeni normal hayat temassız olacak

Osman Nuri CERİT



Yeni normal hayata geçişte vatandaşların uyması gereken kurallar belli oldu. Tren ve uçaklarda arka koltuk boş bırakılacak. Boş bırakılan yerlere sağlık durumu şüpheli görülenler oturtulacak. Otellerde, müşterilere isim-soy isim, adres, iletişim ve pasaport bilgilerinin yanı sıra son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkeler ile konaklama sonrası ülke içerisindeki seyahat planı sorulacak.

İşte o kurallar:

• Seyahatlerde yolcuların birer koltuk atlanarak çapraz şekilde oturması sağlanacak.

• Pasaport kontrolü yaptıracak yolcu ile memurun korunmasız yüz yüze gelmesi engellenecek.

• Otellerde aynı eldivenle başka bir oda kesinlikle temizlenmeyecek.

• Sauna, masaj ve spor salonları ile çocuk kulüpleri mümkün olduğunca kullanıma açılmayacak. Pelüş oyuncak ve top havuzu olmayacak.

• Otelde bir müşteride Kovid-19 çıkması halinde aynı odayı paylaşanlar ise maske takacak ve 14 gün odalarında izole edilecek.

• Restoran ve kafelerde masalar arasında mesafe en az 1 metre olacak. Açık büfe kullanılmayacak.

• İşyerlerinde fiziki toplantılar olabildiğince yapılmayacak.

KUAFÖRLERE YENİ DÜZEN



Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri yarın hizmet vermeye başlamak için yoğun bir hazırlık içinde. Berberler ve Kuaförler Odası’nın açıkladığı kurallara göre maskesiz, eldivensiz çalışılmayacak. Yiyecek ve içecek ikramı olmayacak. Bir koltuk dolu, biri boş şeklinde çalışılacak, malzemeler tek kullanımlık olacak, müşteriler kendi malzemelerini de getirebilecek.



65 YAŞ ÜSTÜ BUGÜN DIŞARIDA



65 yaş üstü vatandaşlar 21 Mart’ta başlayan sokağa çıkma yasağının ardından ilk kez bugün sokağa çıkacak. Uygulama saat 11.00’de başlayıp 15.00’te bitecek. Uygulamada vatandaşlar, fiziki mesafe kurallarına uyacak ve maske takmaları da zorunlu olacak. Vatandaşların hareket alanları ise yürüme mesafesiyle sınırlı olacak.

