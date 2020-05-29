Yeni normal hayat 1 Haziran'da başlıyor! 65 yaş üstü ve gençler biraz daha sabredecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telekonferansla gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yeni normal hayatın kurallarını açıkladı.

• Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tüm illerde tamamıyla kaldırıldı.

• Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışında. Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir.

• Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran’da açılacak.

• İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.

• Kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.

• Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran’da hizmet vermeye başlayacak.

• Plajlar, milli parklar ve bahçeler 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçebilecek.

• 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması, pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında ise sokağa çıkma izni devam edecek.

KISITLAMA 18 YAŞA İNDİ

• 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

• Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran’da açılacak.

• Deniz turizmi, balıkçılığı ile ilgili sınırlamalar da kaldırıldı.

• Müze ve tören yerleri açılıyor.

• Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda özellikle koronavirüsle ilgili tüm gelişmeler detaylı olarak ele alındı.

Başkan Erdoğan, yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada “Salgın sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bizi gönlümüzce bir bayram yapmaktan mahrum bırakmış olsa da kalbimizdeki sevgiyi ve umudu hep koruduk hatta güçlendirdik. Yaklaşık 2 buçuk aydır yaşadığımız bu musibetin bize hayatımıza elimizdekilere hayallerimize dair bir muhasebe yapma imkanı verdiğine inanıyorum” dedi. Erdoğan şöyle devam etti:

TÜRKİYE PARLAYAN YILDIZ

“Türkiye’nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan bir konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır. Yeniden yapılanma sürecinde olan küresel sistemde, Türkiye’nin gerçekten çok iyi bir yere geleceğinin işaretlerini şimdiden almaya başladık. Hayatın her alanında Türkiye parlayan bir yıldız olarak öne çıkıyor. İnşallah daha önce 2. Dünya savaşı ve soğuk savaş sonrası yapılan hataları tekrarlamayacak bu defa ülkemizin önüne gelen fırsatı değerlendirmeyi sağlayacağız.”

MİLLETE HİZMET EDENİ ARTIK KİMSE İDAMA GÖNDEREMEZ



Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılışında Menderes ve arkadaşlarını andıklarını hatırlatan Erdoğan, kendi resmiyle Menderes’in resmini yan yana kullanarak idam tehdidinde bulunanlar olduğunu belirtti. Erdoğan, “Millete hizmet edenleri idam sehpasına göndermeye artık kimsenin gücü yetmeyecektir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023’ü milletimiz için yepyeni bir şahlanış vesilesi yapmaktan geri durmayacağız. Demokrasi ve ekonomiyi daha ileri taşıyarak yürümeyi sürdüreceğiz” dedi.

15 İL BU HAFTA SONU EVDE



Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu 14 büyükşehir ve Zonguldak’ta devam edecek. Bu illerde bugün akşam 24.00 ile 31 Mayıs pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bugün market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’e kadar açık olacak.

Cumartesi ve pazar günleri, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile tatlı üretiminin yapıldığı iş yerleri faaliyetlerini sürdürecek. Cumartesi, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Cumartesi ve pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri açık olacak.

AYASOFYA’DA FETİH SURESİ



Erdoğan, bugün Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunacağını belirtti. Erdoğan “Yarın (bugün) İstanbul fethinin 567. yıl dönümünde, milletimizle birlikte çok güzel programlara şahitlik edeceğiz. Kültür ve turizm bakanlığımızın düzenlediği fetih şöleni kapsamında Ayasofya’da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşamaya çalışacağız” diye konuştu.

HASTA ADAM DEDİKLERİ DÜNYAYI İYİLEŞTİRİYOR



Başkan Erdoğan yeni küresel sistemde Türkiye’nin çok iyi bir yere geleceğinin işaretlerini aldığını belirterek, “1 asır önce hasta adam yaftasıyla tarihten silinmeye çalışılan Türk milletinin bugün hastaların ümidi olarak öne çıkması dahi başlı başına bir ibret vesikasıdır” diye konuştu.

ÇOCUKLARA KREŞ VE YOLCULUK İZNİ



İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için genelge yayımladı. Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.