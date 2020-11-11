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  • Yeni koronavirüs genelgesi yayınlandı... Cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı
11 Kasım 2020 Çarşamba 21:05 | Son Güncelleme:

Yeni koronavirüs genelgesi yayınlandı... Cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı

Yeni koronavirüs genelgesi yayınlandı... Cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı
AA

Son Dakika Haberleri.. Türkiye genelinde tüm illerde yoğunluğun fazla olduğu meydanlarda, caddelerde ve otobüs duraklarında sigara içmek yasaklandı. Ayrıca valilerce salgının seyri takip edilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00­-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilecek.

İçişleri Bakanlığı, tüm il valiliklerine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı: "Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokak, durak gibi alanlarda sigara içme yasağı getirilecek."

65 YAŞ ÜZERİNE KISITLAMA

Valilerce salgının seyri takip edilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00­-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilecek.

Ayrıntılar geliyor...

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