Yeni koronavirüs genelgesi yayınlandı... Cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı

İçişleri Bakanlığı, tüm il valiliklerine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi.



İçişleri Bakanlığı: "Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokak, durak gibi alanlarda sigara içme yasağı getirilecek."

65 YAŞ ÜZERİNE KISITLAMA



Valilerce salgının seyri takip edilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00­-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilecek.



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