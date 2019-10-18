Yeni İnsan Hakları Eylem Planı için yoğun mesai

Osman Nuri CERİT

Hakların ve özgürlüklerin daha etkin kullanılabilmesi için hazırlanacak eylem planıyla ilgili ilk olarak AK Parti’nin hukukçu milletvekilleriyle istişare toplantısı yapıldı. Ayrıca STK, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin de görüşlerine başvurulacağı öğrenildi. Eylem planında özellikle hak ihlalleri, kadına ve çocuğa şiddet, ifade özgürlüğünün yanı sıra bürokraside yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri üzerinde çalışılacağı bildirildi. AK Parti kurmayları “İnsan hakları denilince hep akla hak ihlalleri geliyor. Artık hak ihlallerini bitirdiğimiz, tam tersine hakların, ödev ve sorumluluklarla birlikte daha da genişletilmesi üzerinde çalışmalıyız.İhlallerle ilgili bir eksiklik varsa tamamlanacak. Hak dediğimiz şeyin ne olduğunu daha iyi anlatacağız. Örneğin, hukuk fakültesinde ‘etik’ diye bir ders yok. Eylem planında bunu ele alacağız” değerlendirmesinde bulundu.