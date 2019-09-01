Yeni göç akını sınır dışında karşılanıyor

Esad rejimine bağlı uçakların İdlib’i bombardımana tutmasıyla Türkiye’ye doğru yönelen on binlerce göçmen sınırda uzun kuyruklar oluşturuyor. Bombardımandan kaçan İdlibliler alınan önlemlerle TSK tarafından Suriye tarafında sınıra yakın noktalarda tutulup ihtiyaçları burada karşılanıyor. İdlib’den yaklaşık bir hafta önce başlayan göç dalgası her geçen gün artıyor. Türkiye’nin haftalar öncesinde aldığı önlemler doğrultusunda güvenlik güçleri ve yardım ekipleri göçmenleri sınırın Suriye tarafında oluşturulan güvenli bölgelerde karşılıyor. Hatay ve Gaziantep hattındaki sınır boyunca oluşturulan noktalarda göçmen sayısına göre kamplar kuruluyor. Göçmenlerin kontrolsüz şekilde sınıra dayanmasını engellemek için alınan önlemler arasında İdlib’den kaçanların barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması da var.

AFRİN VE AZEZ’E GEÇİRİLİYOR

İdlib’den kaçan bazı Suriyeliler de Türkiye’nin güvenli hale getirdiği Afrin ve Azez’e geliyor. Eşyalarını kamyonlara yükleyen İdlib halkı, kenti terk ederek Türkiye destekli ÖSO’nun kontrolünde Afrin ve Azez’e geçiyor.

AFRİN’DE TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR YÜRÜYÜŞÜ

Suriye’nin Afrin bölgesindeki Şeyh Hadid’de bir araya gelen kalabalık, Başkan Erdoğan’a teşekkür gösterisi düzenledi. Kalabalık, Türkiye ve Erdoğan lehine slogan attı.

ABD, İDLİB’DE EL KAİDE’Yİ VURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İdlib’in Maarat Misrin kasabasındaki El Kaide hedefinin vurulduğunu açıkladı. CENTCOM sözcüsü Yarbay Earl Brown, “Bu operasyon ABD vatandaşlarını, ortaklarımızı ve masum sivilleri tehdit eden saldırılardan sorumlu El Kaide liderlerini hedef aldı” dedi.