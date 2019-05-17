Yeni eğitim sistemi 2019 nasıl olacak? Yeni eğitim sistemi son dakika açıklaması

Yeni eğitim sistemi ile ilgili MEB son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Yeni eğitim sistemi nasıl olacak, maddeleri nelerdir? Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak." açıklamasını yapmıştı. Şimdi sıra yeni eğitim sistemi açıklamasına geldi. Yeni eğitim sistemi 18 Mayıs tarihinde açıklanacak.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları belli oldu.

İşte eğitimde yeni sistemin ayrıntıları:

1. Ders sayısı azalıyor.

2. Liselere Kariyer Ofisleri geliyor.

3. 12. Sınıflarda Ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor.

4. Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor.

5. Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9.sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak.

6. Bilgi Kuramı zorunlu ders haline geliyor.

7. Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.

8. 12.sınıfta çok enteresan yenilikçi dersler geliyor.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni eğitim sistemi 18 Mayıs tarihinde açıklanacak.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak." açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yapılandırılmış ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılım imkanı sunulacak" dedi.

YENİ EĞİTİM TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.