Yeni eğitim modelinde öğrencileri ne bekliyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklayacağı yeni eğitim sisteminin detayları belli olmaya başladı. Peki, bu sistem öğrencilere ne vaat ediyor? Nasıl işleyecek? Eğitim sisteminde ne gibi yenilikler olacak?

Eğitim Uzmanı Burçak Özel, yeni eğitim sistemiyle ilgili tüm merak edilenleri aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a anlattı. Özel, “Çok büyük bir genç potansiyelimiz var. Bu potansiyeli iyi kullanıp çağın gerekliliklerine uyarak üretime geçmemiz gerekiyor. Sistem bunu da sağlayacak, bireyleri tektipleşmekten çıkaran bir model geliyor.” dedi.

BİLGİ KURAMI, ZORUNLU DERS OLACAK

Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 9’uncu sınıflardan başlayacak ve kademeli bir geçiş süreci olacak. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) ortaöğretime yönelik yeni modelinde “Bilgi Kuramı” zorunlu ders haline gelecek. Derslerde yaparak, uygulayarak öğrenme ağırlık kazanacakken özellikle 12’nci sınıflar için yenilikçi dersler getirilecek.

ÖĞRENCİLERİN İHTİYACI KADAR DERS

Yeni eğitim modeliyle öğrencilerin ihtiyacı kadar ders göreceğini söyleyen Burçak Özel, “Bu gelişmeler aslında eğitim vizyonuyla paralel olarak yapılan değişikliklerdir. Derslerin azaltılmasının sebebi de öğrencilerin gündüz kendi derslerini görüp öğleden sonra ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına göre laboratuvar veya atölyelerde aktivitelerde bulanacaklar. El becerileri, düşünce becerileri ya da yeteneklerine göre planlama yapılabilecek.” diye konuştu.

ÖĞRENCİ BECERİLERİ ÖN PLANA ÇIKACAK

Ders sayılarının azalmasıyla öğrencilerin becerilerinin ön plana çıkacağını belirten Özel, “Günümüzde şöyle bir algı var; çocukların LGS’ye girmelerinin amacı iyi bir lise okuyayım, iyi bir lisenin amacı iyi bir üniversite, buradan iyi bir meslekle mezun olduktan sonra garanti iş bulabilirim düşüncesiyle çoğu kişi yetenekleriyle bağdaşmayan bir yaşam sürüyor. İlkokuldan itibaren bir düzenleme gelecek, lisede de zaten tam alanlaşma sağlanacak.” sözlerini kullandı.

BAŞARI GRAFİĞİ ARTACAK

Yeni eğitim modelinin öğrencilerin başarı grafiğini artıracağını dile getiren Özel, “Başarı grafiğinin artması öğrencilerin okula ilgilerinin artmasına yol açacak. Seçmeli derslerin konulacak olması da bütün olarak düşünülmüş bir model olarak karşımıza çıkıyor. Öğrenci eğer sosyal bilimlere ilgi duyuyorsa bu alanda ağırlıklı dersler yapılacak. Günümüzde eşit ağırlıklı bir öğrenci neden ben fen derslerini de görüyorum ya da daha sayısal ağırlıklı bir öğrenci neden edebiyat sınavına giriyorum diye düşünebiliyor.” şeklinde konuştu.

Kariyer ofislerinin öğrencilerin hayal güçlerini ortaya çıkarma ve farklı alanlarda birleştirmek için önemli bir alan olduğuna dikkat çeken Burçak Özel, “Öğrenciler eşit ağırlık, sözel, sayısal diye alanlaşmaya başlıyor. 9’uncu sınıfta bütün dersleri görüyor, 10’uncu sınıfta yine tüm derslerden sorumlu oluyorlar. 11’inci ve 12’inci sınıfta seçtikleri alana uygun dersler okuyorlar.” diyen Eğitim Uzmanı Burçak Özel, şunları kaydetti:

“Mesela bir öğrencinin dil bölümüne yatkınlığı var; bu bölümü seçmek istiyor, fakat ne yapabileceği hakkında hiçbir fikri yok. Bu yüzden meslekleri tanıtma, meslekleri öne çıkarma ve fırsat sunma anlamında çok büyük bir adım olacak. Kariyer ofisleri çocukların cevap alabilecekleri bir işlev olacak.”

BİLGİ KURAMI: ANALİTİK DÜŞÜNME, ÇIKARIM YAPMA, BİLGİYİ YORUMLAMA…

Yeni eğitim modelinde zorunlu ders olarak konulan “Bilgi Kuramı” dersinin bireysel başarı grafiğini artıracağını söyleyen Özel, “Çocukların analitik düşünme, çıkarım yapma, yorum yapma, bilgiyi yorumlama, bilginin nereden çıktığını bilmek için bilgi kuramı dersine ihtiyacı olabiliyor. Çünkü iki kere iki ne dediğinizde herkes çok kolay cevap verebiliyorken iki kere ikiyi problemleştirip verdiğiniz zaman öğrenciler biraz sıkıntı yaşayabiliyorlar.” dedi.

Öğrencilerin bilgi açısından çok eksiği olmasa bile okuduğunu anlama ve yorumlamada sıkıntı yaşayabildiğinden bahseden Özel, “Bilgi kuramında çocuğun öğrendiği bilgiyi sorgulayıp ilerlemesi hem öğrendiklerini kalıcı hale getirmesi hem de bireysel başarı grafiğini artırabilmesi açısından konulan bir ders olduğunu düşünüyorum.” ifadesini kullandı.