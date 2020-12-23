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  • Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anneyle ilgili son dakika gelişmesi
23 Aralık 2020 Çarşamba 22:06 | Son Güncelleme:

Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anneyle ilgili son dakika gelişmesi

Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anneyle ilgili son dakika gelişmesi
AA

Çanakkale'de yenidoğan erkek bebeğini çöp konteynerine atan anne E.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'de yenidoğan bebeğini çöp konteynerine atan anne tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre, Merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Cadde'de konteynerde bir bebeğin bulunması ve ardından hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne E.Ç, erkek arkadaşı M.P. ile E.Ç'nin anne ve babası D.Ç. ile A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

D.Ç. ile A.Ç. savcılıktaki sorgularının ardından, M.P ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anne E.Ç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

- OLAY

Kepez beldesinde dün akşam bir çöp konteynerinden bebek sesi duyan vatandaşların durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine yapılan incelemede bulunan erkek bebek, tedavi altına alındığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, bebeğin annesi E.Ç, erkek arkadaşı M.P ile E.Ç'nin anne ve babası D.Ç. ile A.Ç'yi gözaltına almıştı.

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