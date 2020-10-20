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  • Yeni bir Lozan ihlali daha... Türkiye'den iki ayrı yeni Navtex ilanı
20 Ekim 2020 Salı 23:08 | Son Güncelleme:

Yeni bir Lozan ihlali daha... Türkiye'den iki ayrı yeni Navtex ilanı

Yeni bir Lozan ihlali daha... Türkiye'den iki ayrı yeni Navtex ilanı

Lozan anlaşmasıyla belirlenen Semadirek, Limni ve Bozbaba adalarının gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtilerek iki ayrı Navtex ilan edildi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim sürerken, Ankara'dan kritik bir hamle daha geldi. 

Türkiye, 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması çerçevesinde Semadirek, Limni ve Bozbaba adalarının gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtilerek iki ayrı Navtex duyurusu yayımladı.

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